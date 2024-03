Ab 31. März Keine Passkontrolle bei Flügen nach Rumänien und Bulgarien

In erster Linie eine Zeitersparnis an den Flughäfen - etwa für alle, die Urlaub an der Schwarzmeerküste machen und nach Burgas oder Varna fliegen. Die Passkontrolle entfällt. Das heißt: Eine Schlange weniger, an der man sich vor dem Abflug und nach der Landung einreihen muss und an der man je nach Besetzung der Schalter eine Weile wartet.