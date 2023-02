Winterurlaub : Keine Panik, wenn die Seilbahn stoppt

Berlin- Die Gondel fährt in luftiger Höhe, das Bergpanorama entfaltet sich vor den Augen - plötzlich gibt es einen Ruck. Die Kabine schwankt. So ein Stopp kann Angst machen, meist ist er aber ungefährlich.

Seilbahnen bringen Wintersportlerinnen, Wanderer und Ausflügler entspannt den Berg hinauf. Manche steigen jedoch stets mit einem mulmigen Gefühl zu, was oft mit der Höhe zu tun hat, in der die Gondeln über dem Boden unterwegs sind. Stoppt die Fahrt dann plötzlich, kann sie das erschrecken.

Grund zur Panik besteht in so einem Fall aber nicht, beruhigt der Tüv-Verband. Seilbahnen seien generell sehr sichere Verkehrsmittel, und auch eine stehende Bahn sei eine sichere Bahn. In aller Regel fährt sie auch Augenblicke später weiter.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man in solch eine Situation gerät, gilt wie so oft: Ruhe bewahren - auch wenn es schwerfallen mag. Die Retter werden Anweisungen geben, an die man sich unbedingt halten sollte. Auf keinen Fall selbst versuchen, sich aus der Gondel zu befreien. Die Zahl der Seilbahn-Unfälle mit Verletzten oder gar Todesopfern sei äußerst gering, so der Tüv-Verband.