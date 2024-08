Roadtrip für Technikfans Industriekultur im Fjordland: In die Gründerzeit Norwegens

Ein Sprung von der Betonarchitektur zurück in die Jugendstilzeit folgt am Kraftwerk Tyssedal am Hardangerfjord, gut eine Autostunde entfernt. Ein stolzer, weißer Industriebau, 180 Meter lang, ab 1908 in Betrieb. 15 Generatoren produzierten hier Strom. Damit war 1980 abrupt Schluss, ein riesiger Felssturz zerstörte die Rohrleitungen und Teile des Bauwerks.