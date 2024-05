EU-Roaming In Grenzregionen manuelle Netzwahl einschalten

Wer sich in der EU in einer Grenzregion zu einem Nicht-EU-Land aufhält, muss möglicherweise Roamingkosten zahlen. Darauf weist das Vergleichsportal Verivox hin. Beispiele sind etwa die Schweiz und auch die Türkei sowie Bosnien-Herzegowina oder Montenegro. Diese Länder grenzen an Urlaubsländer in der EU an. So liege etwa die griechische Urlaubsinsel Kos unweit des türkischen Festlandes.