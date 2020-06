Almdiplom : Senner in spe in der Steiermark

Wie sie eine Kuh melken, üben die Anwärter auf das Ennstaler Almdiplom nicht am lebendigen Objekt, sondern an einer „Gummi-Liesel“ – die hält besser still. Schwierig ist es dennoch, genügend Druck auszuüben. Foto: dpa-tmn/Naturpark Sölktäler