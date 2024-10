Reiserechtler klärt auf Hotelzimmer hat Mängel? So viel Geld steht Ihnen zu

Es ist ein Klassiker unter den Urlaubsärgernissen: Das Hotelzimmer gefällt nicht. Doch wann darf man ein Neues verlangen? Und wann gibt es nach der Reise sogar Geld vom Veranstalter zurück? Der Reiserechtler Prof. Ernst Führich erklärt anhand verschiedener Gerichtsentscheidungen, was in solchen Fällen bei Pauschalreisen gilt.

Frage: Herr Führich, keine schöne Aussicht, eine durchgelegene Matratze oder Risse in den Badfliesen - an einem Hotelzimmer kann einen vieles stören: Was muss ich als Pauschalurlauber hinnehmen und was nicht?