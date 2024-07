Attraktion für Schwindelfreie Hängebrücken als Nervenkitzel: 100 Meter über dem Abgrund

Relativ diskussionslos ist, dass der vorherige Rekordhalter aus Portugal durch die Hängebrücken in Hessen und Tschechien vergangenes Jahr gleich doppelt abgelöst wurde. Rekordverdächtig ist aber die Höhe, in sich die 516 Arouca - Überraschung: 516 Meter lang - über dem Rio Paiva im Norden Portugals spannt. An einem Punkt befinden sich Wanderer darauf 175 Meter über dem Boden.