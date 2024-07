In St. Pauli Grüner Bunker mit Aussicht ist Hamburgs neues Wahrzeichen

Am Heiligengeistfeld in St. Pauli mitten in Hamburg gibt es mit einem umgestalteten früheren Weltkriegsbunker ein neues Wahrzeichen. Der einst 38 Meter hohe Flakbunker wurden in den vergangenen Jahren um fünf Etagen auf 58 Meter erhöht und üppig begrünt. Ab Freitag (5. Juli) ist die Erweiterung für jedermann gratis zugänglich.