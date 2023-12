„Roam like at home“ Großbritannien: Datenroaming geht auch 2024 weiter

Als „Roam like at home“ wird das von der Europäischen Union regulierte Telefonieren und Surfen im EU-Ausland häufig bezeichnet. Europäerinnen und Europäern, die in einem anderen EU-Land unterwegs sind, wird dort für Telefonate, SMS und Daten nur so viel berechnet, wie sie auch zu Hause zahlen: Telefonie- und Daten-Flatrates können weitestgehend wie daheim genutzt werden.