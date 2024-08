Feuer bei Athen Griechenlandurlaub: Angst vor Bränden ist kein Storno-Grund

Angst vor Waldbränden ist verständlich, gerade in Griechenland. Viele erinnern sich an die Feuer auf der Urlaubsinsel Rhodos im vergangenen Jahr, als Tausende Menschen evakuiert werden mussten. Doch Angst allein ist kein berechtigter Grund für den Rücktritt von einer gebuchten Pauschalreise - in so einem Fall müsste man die entsprechenden Stornierungsgebühren zahlen, die im Reisevertrag festgeschrieben sind.