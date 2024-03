Städtereisen Freiburg: Schlemmen und Schlendern im Breisgau-Frühling

So landet man etwa mit Guide Ulrike Peissl am Käsestand von Sennerin Eva Hohlfeld, in der Honiggalerie, einem kleinen, familiengeführten Laden direkt am Münsterplatz, oder im Restaurant „Lichtblick“ in der Konviktstraße. Gut Vorbereitete haben im Freiburg-Buch von Stephan Elsemann geschmökert - einem Foodie und Insider, der abseits des Mainstreams Cafés, Restaurants und Beizen, wie in der Stadt im Breisgau die Kneipen genannt werden, getestet hat.