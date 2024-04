Vermieter in Deutschland Ferienhauspreise: Weniger als die Hälfte plant Erhöhungen

Im Ländervergleich stechen die deutschen Ferienhausvermieter in diesem Punkt heraus: In Italien und Spanien, wo Holidu ebenfalls Umfragen durchgeführt hat, passen wesentlich mehr Vermieter bei bestimmten Ereignissen in der Region die Preise ihrer Unterkünfte an: in Italien rund 46 Prozent, in Spanien sogar 55 Prozent.