Wintersport : Feldberg im Schwarzwald: Saisonstart am Wochenende abgesagt

Todtnau Regen statt Schnee: Mit dem Skifahren am Feldberg wird es am Wochenende schon wieder nichts - der Saisonstart verzögert sich weiter. Welche Aussichten haben Wintersportler im Südwesten?

Der Start der Skisaison am Feldberg hat sich wetterbedingt erneut verzögert. Entgegen bisheriger Planungen können am Freitag (16. Dezember) nicht mehrere Lifte am Schwarzwaldgipfel Seebuck in Betrieb gehen, wie die Feldbergbahnen nun in Todtnau (Kreis Lörrach) berichteten. „Wir haben Schnee erwartet, es hat stattdessen geregnet“, sagte ein Sprecherin.