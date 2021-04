Expo : Weltausstellung im Wüstensand

Dubai Dubai will die verschobene Expo zur ersten globalen Großveranstaltung nach der Pandemie machen. Ein Ortsbesuch.

In der Hitze der Wüste wirken die Hinweisschilder wie Schnee von gestern. „Expo 2020“ steht überall. Doch der Blick richtet sich voraus. Der Name für die wegen Corona um ein Jahr verschobene Weltausstellung ist derselbe geblieben. Nun steht sie vom 1. Oktober bis 31. März 2022 an unter dem Motto „Gedanken verbinden, die Zukunft schaffen“. Der Schauplatz liegt im Südwestteil der Metropole am Persischen Golf, weit weg von der Skyline mit ihren Wolkenkratzern, in einem vormaligen Wüstenareal, das der Größe von 600 Fußballfeldern entspricht. Drei Schlüsselthemen sollen die Besucher im kommenden Herbst und Winter nach Dubai locken: Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancen. Aufgezogen werden sie an drei Großpavillons.