Bulgarien Eine Stadt wie eine Zwiebel: Durch das unbekannte Sofia

Prächtige Kirchen, Ausgrabungen, Bäume und Parks, Geschäfte und Cafés: Die 1,2-Millionen-Metropole macht es Besuchern heute leicht, sich in sie zu verlieben. Dabei hätten die meisten Besucher kaum eine Ahnung, was sie erwartet, sagt Tourguide Tomislaw Raschkow: „Sofia ist nicht die berühmteste Stadt in Europa.“ Aber er schwärmt: „Sofia ist wie eine Zwiebel, unter jeder Schicht kommt eine weitere zum Vorschein.“