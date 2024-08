Lufthansa-Tochter Droht Streik bei Discover? Diese Rechte haben Flugreisende

Gibt es später Probleme etwa bei der Kostenübernahme, könne Reisende sich an die zuständige Schlichtungsstelle wenden. Das EVZ hat dazu online eine Übersicht erstellt. Voraussetzung, um an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen: In der Regel müssen Reisende zuvor versucht haben, sich direkt mit dem Anbieter zu einigen.