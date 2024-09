Risiko auf Reisen Diese Tiere trifft man nur einmal, wenn man Pech hat

Tödliche Bärenattacken sind selten, aber sie kommen vor: diesen Sommer erst wieder in Rumänien. Es war nicht der erste Todesfall dieser Art in dem Land. Immer wieder greifen Bären Wanderer, Hirten und Bauern an, dringen in Bauernhöfe ein und durchwühlen in Städten Mülltonnen nach Nahrung.