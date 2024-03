Wie ein Rucksack-Trip? Die Pauschalreise wird immer individueller

Dann kam das dynamische Paketieren auf, was in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen hat, wie Buller sagt. Vereinfacht bedeutet das: Die Pauschalreise wird zum Zeitpunkt der Buchung aus dem zusammengestellt, was der Markt an Angeboten hergibt - und auch zu den jeweils tagesaktuell gültigen Flug- und Hotelpreisen. Die so genannten X-Veranstalter haben, um im eben gezeichneten Bild zu bleiben, kaum eigene Regale, auf die sie zugreifen.