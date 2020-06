Kostenpflichtiger Inhalt: Halberstadt : Die Entdeckung wahrer Langsamkeit

Die Cage-Orgel, benannt nach dem amerikanischen Komponisten John Cage (1912-1992), steht in der Buchardikirche in Halberstadt und ist Teil eines einzigartigen Kunstprojektes. Insgesamt 639 Jahre wird es dauern, bis aus den fünf Orgelpfeifen Cages Stück „ORGAN 2 /ASLSP“ vollständig ertönt ist – der Komponist hatte vermerkt, es solle „so langsam wie möglich“ gespielt werden. Im September werden zwei Orgelpfeifen ausgetauscht und ein neuer Akkord ist zu hören. Foto: Ronald Göttel, Photography/Ronald Göttel

Halberstadt Am Rande des Harzes versammelt Halberstadt einmalige Kunstschätze und verbindet Vergangenes mit Zukünftigem.

Ein paar Vogelstimmen mildern die Einsamkeit der verlassenen Hofstelle, die einmal im Zentrum einer stattlichen Klosteranlage lag. St. Burchardi – wie die fast 1000 Jahre alte Abtei heißt auch ihre Kirche am Rande dieses stillen Platzes, in der Zisterzienserinnen jahrhundertelang ihre Gebete murmelten. Ewige Kälte nistet zwischen den Steinen des Gotteshauses, dem der Zahn der Zeit sichtbar zugesetzt hat. Und dem die Geschichte nach der Säkularisation unter Napoleon ein trauriges Dasein als Scheune, Schnapsbrennerei und Schweinestall beschied und es dem Vergessen überließ. Doch nicht für immer. Denn mit dem Startschuss für ein außergewöhnliches Kunstprojekt blickt die Welt seit dem Jahr 2000 auf Halberstadt, das Tor zum Harz, und seine romanische Klosterkirche, wo die Klänge eines der langsamsten Konzerte überhaupt noch für 620 Jahre die Mauern füllen. So der Plan.

Ganze Generationen werden die Welt betreten und wieder verlassen haben, bis die letzte Note dieser Aufführung verklingt, die aus einem einzigen Stück besteht – 1985 vom amerikanischen Experimentalmusiker John Cage nach dem Zufallsprinzip als Klavierfassung komponiert und zwei Jahre später umgeschrieben für Orgel. ORGAN²/ASLSP ist sein Titel, wobei die unverständliche Buchstabenfolge als Abkürzung für „As SLow aS Possible“ und so für die Vorgabe des 1992 verstorbenen Komponisten steht, seine vierseitige Partitur „so langsam wie möglich“ zu spielen.

Aber wie langsam ist denn nun eigentlich „so langsam wie möglich“? Diese Frage diskutierten Orgelspieler ebenso wie Orgelbauer, Musikwissenschaftler, Komponisten und Philosophen 1998 bei einer Fachtagung in Trossingen, wo die Idee für das Halberstädter Kunstprojekt geboren wurde und damit für die Umsetzung einer Komposition, deren Spiellänge sich nach der Lebensdauer einer Orgel richten sollte. Dass man die vergessene Kirche von St. Burchardi als Bühne für diese schräge Aktion wählte, erwies sich als doppelter Glücksgriff. Denn das sachsen-anhaltinische Halberstadt ist in der Musikwelt keine Unbekannte. Stand doch in seinem Dom ab 1361 die legendäre Faber-Orgel, die erste Großorgel mit einer modernen, 12-tönigen Klaviatur. So nutzten die Projektmacher das Millenium als Spiegelachse, und die bis dahin verstrichenen 639 Jahre gaben den Zeitrahmen für Cages Orgelsolo vor. Aus dem geplanten Spielbeginn im Jahr 2000 wurde dann aber nichts. Es fehlte das Geld, und erst mit zwölf Monaten Verspätung ging die aberwitzige Interpretation von ORGAN²/ASLSP an den Start.

Bislang hat 13 Mal der Klang gewechselt, zuletzt im Oktober 2013. Seit rund sieben Jahren sitzt nun also schon ein Akkord aus fünf Tönen wie ein Dauergast im betagten Gemäuer der Klosterkirche. Bis beim nächsten Klangwechsel im September 2020 ein eingestrichenes e im Violin- und ein gis im Bassschlüssel dazukommen und die Monotonie der Langsamkeit für einen Wimpernschlag durchbrechen. Ohne Pause ist die eigens kreierte Miniorgel im Einsatz, deren Pfeifen zwischen den raren Klangwechseln Tag und Nacht den immer gleichen Sound erzeugen und dem geduldigen Zuhörer ein Gefühl für Ewigkeit begreifbar machen.

Ein Genuss fürs Gehör ist das erst einmal nicht. „Man muss die Abwesenheit von Melodie und Rhythmus aushalten“, meint Professor Rainer O. Neugebauer, Kuratoriumsvorsitzender der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt und Mitverantwortlicher für die Berechnung der Klangwechsel. „Dazu braucht es offene Ohren und einen leeren, das heißt von hergebrachten Urteilen und eigenen Vorlieben wie Abneigungen freien Geist.“

In St. Burchardi lenkt indes nichts ab vom Dauerdröhnen der Orgelpfeifen. Kein Bauschmuck, den es zu bewundern gäbe. Und doch ist die Kirchenruine, in deren Langhaus man noch den einstigen Verlauf von Schweinekoben und Güllerinnen sehen kann, von einzigartigem Reiz. Lediglich in der Substanz gesichert und mit neuem Dach wie Fenstern versehen, bewahrt die karge Architektur des stillen, zugigen Gotteshauses zwischen bröselndem Putz den Klang wie einen Schatz.

Im linken Teil des Querschiffs hat ein riesiger Blasebalg seinen Platz. „Die Orgel ist ein Blasinstrument, das den Ton halten kann, solange es mit Wind versorgt wird“, erklärt Neugebauer deren Funktionsweise. Und so wird der Wind unterirdisch in die gegenüberliegende Querhausseite geleitet, wo in einem unscheinbaren Steckmodul aus Eichenholz zurzeit fünf silbern schimmernde Pfeifen unterschiedlicher Größe ihre Arbeit tun. Einen Organisten gibt es nicht. Statt seiner hat man drei kleine Säckchen mit Steinen gefüllt und an die Tasten des Manuals gehängt.

Egal, wie abgefahren und gleichzeitig genial das Cage-Projekt auch sein mag – es wird wohl niemand auf den Gedanken kommen, in der Burchardikirche das Konzertende in über 600 Jahren abwarten zu wollen. Zumal Halberstadt auch jenseits der alten Klostermauern genügend Potential für weitere Kulturerlebnisse bietet. So überbrückt nur ein paar Schritte entfernt ein Holzsteg die eiligen Wasser der Holtemme und weist die Richtung hinüber in den Kern der Altstadt. In deren Gassen hat buntes Fachwerk, ein wenig krumm, aber voller Charme, die Zerstörungen des letzten Krieges überdauert und erzählt vom Reichtum Halberstadts in ferner Vergangenheit. Und zwar nirgends so beredt wie in der Voigtei, wo ein ganzer Aufmarsch schöner Ackerbürgerhäuser der Straße folgt und Besucher für eine kleine Weile auf ihrem Weg zu den sakralen Meisterwerken der Stadt begleitet.

Schließlich ist es die Peterstreppe, eine fast 750 Jahre alte Verbindung zwischen Altstadt und Domburg, die über zahlreiche Stufen hinauf zum Domplatz führt. Baumreihen mit Bänken darunter flankieren die Längsseiten des ansonsten leeren Platzes, der sich wie ein übergroßer Dorfanger zwischen zwei ruhigen Pflasterstraßen postiert und an seinem Rand einem Architekturensemble aus neun Jahrhunderten Gelegenheit gibt, sich zu präsentieren. Am westlichen Ende dieses weiten Feldes erhebt sich die blockhafte Gestalt der Liebfrauenkirche, eine romanische Pfeilerbasilika mit schlichtem Innenleben, während gegenüber rank und schlank die Türme des Dombaus in den Himmel wachsen und in den wohl proportionierten, reich ausgestatteten Innenraum von St. Stephanus und Sixtus locken, für dessen gottgefällige Architektur die gotischen Kathedralen Frankreichs Pate standen.

Auf dem Weg zur Domklausur nebenan, wo Halberstadts mittelalterlicher Kirchenschatz als einer der kostbarsten der Welt sein Zuhause hat, stolpert man fast über den „Lügenstein“: einen klobigen Felsbrocken, der bereits vor Christi Geburt ein paar Meter weiter auf dem heutigen Domplatz lag und als Ort der Rechtsprechung diente. Oder, glaubt man der Sage, mit dem der Teufel die Kirche zertrümmern wollte, als er mitbekam, dass hier statt einer Schänke ein Haus Gottes entstand. So ist als Corpus Delicti auch sein glühender Daumenabdruck auf dem Stein zu sehen. Heißt es jedenfalls.

Die Burchardikirche öffnet dienstags bis sonntags zwischen 11 und 17 Uhr (April bis Oktober) bzw. 12 und 16 Uhr (November bis März) für Besucher. Auf der Webseite der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt kann man den aktuellen Klang abspielen und – wer live dabei sein will – Tickets für den nächsten Klangwechsel am 5. September 2020 reservieren. Für eine Eintrittskarte wird um eine Spende gebeten (ab 200 Euro).