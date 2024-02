Wellness in der Großregion Japanisch baden, elsässisch genießen – zu Besuch im ausgezeichneten „Yonaguni Spa“

Man kann im Yonaguni Spa durch ein Labyrinth schwimmen und in überraschenden Themen-Nischen abtauchen – und auftanken. Neben verschiedenen Saunen ist es ein großer Spaß, die vielen unterschiedlichen Erlebnisduschen auszuprobieren. Relaxt wird auf Wasserbetten im „Himalaya-Raum“, auf heißen Steinen im japanischen „Ganbanyoku“ oder in kuscheligen Schaukel-Liegen. Wer Hunger hat, geht im Bademantel in die „Yuzu Bar“: Dort erwartet die Gäste ein Buffet mit exotischen Aromen und Gerichten, vor Ort an der Theke zubereitet. Für Gäste von außerhalb ist das Spa nur mit Mittag- oder Abendessen buchbar. 110 Euro muss man dafür hinlegen. Das ist – verglichen mit deutschen Bäder-Preisen gleich gegenüber im Schwarzwald beispielsweise – kein Schnäppchen. Und doch sei das „Yonaguni Spa“ auf Monate hin ausgebucht,so Marc Wucher, Senior-Chef des Familienbetriebes. Denn die Franzosen entdeckten erst seit einigen Jahren die „Wasser- und Badekultur“, die in Deutschland dagegen eine lange, reiche Tradition habe. Gerade im grenznahen Elsass sind die großen deutschen Bäder, zum Beispiel das berühmte Baden-Baden, nicht weit. Das Yonaguni Spa profitiert davon.