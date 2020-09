Chiemsee : Maritimes Flair am bayerischen Meer

Der Chiemsee liegt am Fuße der Chiemgauer Alpen. Er lockt in jedem Jahr Wassersportler und Badegäste in großer Zahl. Foto: Chiemgau Tourismus e.V.

Traunstein Neben jeder Menge Badespaß hat die Region um den Chiemsee, den drittgrößten See Deutschlands, auch landschaftlich und kulturell viel zu bieten.

Von Katharina Rolshausen

Die Gegend ist reizvoll. Die Entscheidung, sie lieber mit dem Fahrrad oder auf Schusters Rappen zu erkunden, fällt schwer. Gut, dass sich Urlauber nicht entscheiden müssen. Im Chiemgau gibt es ein großes Rad- und Wanderwegenetz. So kann jeder nach Belieben in den Genuss der Landschaft kommen. Die ist hier, im bayerischen Landkreis Traunstein, geprägt von Wiesen, Wäldern, Bergen sowie Flüssen und Seen.

Das bekannteste Gewässer ist zugleich der größte Anziehungspunkt für Urlauber: der Chiemsee. Wer auf einem der Schiffe unterwegs ist, merkt schnell, warum er den Beinamen „Bayerisches Meer“ trägt: Mit seiner Fläche von fast 80 Quadratkilometern ist er nicht nur der größte See des Bundeslandes, sondern auch nach dem Bodensee und der Müritz der drittgrößte in Deutschland. Im Sommer lädt das kühle Nass zum Schwimmen ein. Wind- und Kite­surfer, Standup-Paddler, Kanuten, Kajakfahrer sowie Freizeitkapitäne mit ihren Segel-, Motor-, Ruder- und Tretbooten machen den Chiemsee ebenso zu ihrem Revier.

Info Voralpenlandschaft um den größten See Bayerns Der Chiemgau ist eine geschichtlich und kulturell gewachsene Landschaft im Südosten Bayerns. Im Zentrum liegt der Chiemsee, der wegen seiner Größe von rund 80 Quadratkilometern auch „Bayerisches Meer“ genannt wird. Die abwechslungsreiche Landschaft im Chiemgau ist geprägt von Bergen, Wäldern und Mooren.

Dass Menschen aus aller Welt anreisen, hat aber noch einen anderen Grund: das Schloss Herrenchiemsee auf der gleichnamigen Insel. Erbaut wurde es im Auftrag von Ludwig II., dem legendären Märchenkönig. Ab 1878 entstand das Schloss nach dem Vorbild von Versailles, als Tempel des Ruhmes für König Ludwig XIV. von Frankreich. Zu Fuß oder per Kutsche geht es durch dichten Laubwald und über sonnige Lichtungen zu dem Prunkbau.

Obwohl er nur zu einem Drittel fertiggestellt wurde, staunen Besucher über reich ausgestattete Säle, das üppig mit Gold verzierte Interieur und ein versenkbares „Tischleindeckdich“. Empfehlenswert ist der Besuch des König Ludwig II.-Museums, das im Südflügel untergebracht ist. Es widmet sich dem Leben des tragischen Monarchen, um den sich so viele Legenden ranken.

Auf Herrenchiemsee, auch „Herreninsel“ genannt, beeindruckt noch ein zweites Museum. Im ehemaligen Augustiner Chorherrenstift kann neben der Chiemseemaler-Galerie und historischen Sälen auch der Raum besichtigt werden, in dem 1948 der Verfassungskonvent für das deutsche Grundgesetz stattfand.

Die etwas kleinere Fraueninsel ist ein ebenso beliebtes Ausflugsziel im Chiemsee. Rund 50 Häuser, ein Kloster, ein Münster mit markantem Glockenturm und die tausendjährige Linde: Die Idylle inspirierte schon viele Künstler. Zum Spaziergang über das kleine Eiland gehört auch der Halt bei einem der Chiemseefischer, um eine Semmel mit Renke oder Aal – wahlweise geräuchert oder nach Matjesart – zu verspeisen.

Beide Inseln sind autofrei, Radfahren ist ebenso nicht erlaubt. Die Passagierschiffe, darunter ein historischer Raddampfer, transportieren aber die Räder, wenn Radler ihre Touren abkürzen möchten. Seebruck, Chieming, Übersee, Bernau, Gstadt und Prien/Stock sind die Anlegestellen am Ufer. Der 60 Kilometer lange Chiemseeradweg gilt als einer der schönsten Deutschlands. Er führt durch abwechslungsreiche Landschaften, gemütliche Orte und eröffnet immer wieder herrliche Panoramablicke auf den See.

Auf der Strecke der beliebten Tagestour, die Sportliche in drei Stunden bewältigen können, liegt auch die Hirschauer Bucht mit dem Achendelta, dem größten Binnendelta Europas. Es steht unter Naturschutz und bietet Lebensraum für über 140 Vogelarten sowie viele Pflanzen, darunter zahlreichen Orchideenarten. Bei Bootsfahrten kann das Delta erkundet werden. Teilnehmer erfahren dabei nicht nur Wissenswertes über die Entstehung des Chiemsees sowie dessen Flora und Fauna, sondern können außerdem die Unterwasserwelt im Mikroskop erforschen.

Die Tiroler Ache, in Chiemgau auch Achen genannt, ist der größte Zufluss des Chiemsees. Radfahrer können ihrem Tal auf einem gut ausgebauten Damm folgen. Der Fluss ist zudem ein beliebtes Anglerterritorium. Das gilt ebenso für die Traun, die zu den fünf weltweit besten Fliegenfischer-Revieren zählt. In Siegsdorf fließen die Weiße Traun, die klares, helles Wasser führt, und die Rote Traun, die von einem Moorgebiet dunkel gefärbt wird, zusammen. Bevor sie in die Alz, dem Abfluss des Chiemsees, mündet, schlängelt sie sich durch den Landkreis Traunstein. In der gleichnamigen Stadt verbreitet sie malerisches Flair und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Das große Wasserrad im Freilichtmuseum Salinenpark hat allerdings nichts mit der Traun zu tun. Es erinnert an die Salinenzeit, als Salz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region war.

1619 wurde die erste Pipeline der Welt gebaut, um das „weiße Gold“ von Reichenhall nach Traunstein zu transportieren. In dem frei zugänglichen Salinenpark, der 2019 eröffnet wurde, sind neben technischen Anlagen auch ein Apothekergarten mit circa 200 verschiedenen Heilpflanzen zu bestaunen.

Dem beruhigend wirkenden Hopfen kann man in Traunstein auch in einem der vielen Wirtshäuser begegnen. Das Bier der drei lokalen Brauereien wird ausschließlich nach dem Bayerischen Reinheitsgebot aus Hopfen, Malz und Wasser gebraut. Dort gibt es außerdem deftige Schmankerl, die Kraft für Ausflüge in den Chiemgau geben, etwa zum idyllischen Wagginger See, dem wärmsten Badesee Oberbayerns oder ins wildromantische Drei-Seen-Gebiet zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl, das auch Kleinkanada genannt wird.