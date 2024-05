Romantik für Reisende Caspar David Friedrich: Unterwegs in Sachsen

Das passt zum Zitat des Meisters auf dem Caspar-David-Friedrich-Denkmal in der Grünanlage der Brühlschen Terrasse in Dresden: „Der Maler soll nicht bloss malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht, sieht er also nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.“ Das Edelstahl-Ensemble aus Staffelei, Stuhl und Fenster formt sein karges Atelier „An der Elbe 33“ nach.