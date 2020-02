Kostenpflichtiger Inhalt: Brügge : Grachtenflair und Pommesduft

Im Herzen Brügges liegt der Rozenhoedkaai. Hier treffen sich die Kanäle Groenerei und Dijver. Im Mittelalter war der Kai ein Anlegeplatz für Schiffe, an dem Salzhändler Waren ein- und ausluden. Foto: Visit Bruges

Brügge In Brügge präsentiert sich Belgiens Norden in Bestform. Durch die schönen Gassen der Stadt weht der Geist vieler Jahrhunderte.

Von Sabine Mattern

Von der Betriebsamkeit des Bahnhofs am Stationsplein, an dem die Züge aus Brüssel und anderswo ihre Fahrgäste in eine der schönsten Städte Flanderns entlassen, ist schon wenige Schritte weiter nichts mehr zu spüren. Ganz im Süden der von verträumten Kanälen durchzogenen Innenstadt Brügges fügt sich das lange Rechteck des Minnewaters ins Grün eines Parks und zeichnet ein Bild völliger Idylle. Die Zeiten, als an diesem „See der Liebe“ die Treidelkähne anlegten, welche die Stadt mit dem nahen Gent verbanden, gehören der Vergangenheit an. Heute genießen Einheimische wie Fremde an diesem abgelegenen Fleck herrliche Aussichten, und von hier starten Letztere auch gern ihren Spaziergang durch Belgiens unvergleichliche Welterbe-Schönheit.

Die friedvolle Stimmung des Minnewaters hallt noch nach, wenn man gleich nebenan die melancholische Welt des Beginenhofs betritt, wo hinter den Mauern des 1245 gegründeten Stifts einst eine Gemeinschaft weltlicher Frauen ohne Ehemann zu Hause war. Doch wie im restlichen Flandern gibt es auch in Brügge keine Beginen mehr, und in den weiß getünchten Häusern, die meist der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts entstammen, haben sich Schwestern des Benediktinerordens eingerichtet.

Info Ein Ausflug ins (fast) benachbarte Gent Das von Brügge rund 50 Kilometer entfernt liegende Gent würdigt den Künstler Jan van Eyck 2020 mit einem Themenjahr, in dessen Fokus das Meisterwerk des flämischen Malers steht: der Genter Altar. Seine Außentafeln werden mit anderen Werken van Eycks von Februar bis April im Museum der Schönen Künste gezeigt. ⇥(sam) www.vaneyck2020.be

Von Bescheidenheit und Entbehrung, wie sie zum Alltag der frommen Damen gehörten, kann keine Rede sein, wenn der Lauf des Kanals, dem wir vom Beginenhof Richtung Norden folgen, das frisch renovierte Gruuthusemuseum erreicht. Im Gegenteil. Lodewijk van Gruuthuse, Bauherr des luxuriösen Stadtpalais’, genehmigte sich im 15. Jahrhundert, Brügges Blütezeit, gemäß seiner gesellschaftlichen Stellung eine Wohnadresse vom Feinsten. Inzwischen ist es ein Ort für die Öffentlichkeit, in dessen über zahlreiche Treppen verbundenen Räumen mehr als 600 Ausstellungsstücke über drei Epochen die Geschichte einer Stadt und ihrer Menschen erzählen. Ein wahrer Schatz ist dabei: die völlig in Eichenholz gekleidete Privatkapelle, in der die Herrschaften auf samtbezogenen Bänken zum Gebet knieten, durch ein Fenster ins Schiff der angrenzenden Liebfrauenkirche blickten und so unbehelligt vom gewöhnlichen Volk der Messe folgen konnten.

Weiter geht es schließlich über den Rozenhoedkaai, die meistfotografierte Stadtansicht, wo die Salzhändler einst ihre wertvolle Ladung löschten, ins pulsierende Herz Brügges: zur „Burg“, deren Bebauung in einem wilden Stilmix alle Epochen von Romanik bis Klassizismus bedient. An der Nordseite dieses großen Platzes – gegenüber dem Rathaus, einem gotischen Traum mit Skulpturen und Wappen als Fassadenschmuck – stand bis zu ihrem Abriss 1799 die Kathedrale Sint-Donaas, in deren Chor kein Geringerer als Jan van Eyck beerdigt worden war. „In Brügge hat er den größten Teil seines Lebens verbracht, in seinem Atelier gearbeitet und 1441 seinen letzten Atemzug getan“, erinnert Stadtführer Pol Mulier an Flanderns berühmtesten Maler.

Neben dem herrschaftlichen Rathaus duckt sich das düstere Gebäude der Heilig-Blut-Basilika, hinter dem sich Brügges Belfried über die Dächer erhebt und den Weg zum benachbarten Markt weist. Auch hier ein Aufmarsch bewundernswerter Platzarchitektur. Darunter eine Reihe bunter Giebelhäuser, deren Lokale zu einer längeren Verschnaufpause verführen. Dabei gäbe es noch so viel zu tun. Denn längst ist noch nicht jeder Meter holprigen Pflasters in den engen Gassen abgelaufen, deren Häuser uns in vergangene Jahrhunderte entführen, eine Grachtentour im Boot oder ein Einkauf in den Kuriositätenläden der Langestraat ­absolviert.

Und dann wartet noch so mancher Kunstgenuss. Etwa in der Liebfrauenkirche, wo man Michelangelos kostbare Marmorfigur „Madonna mit Kind“ sehen kann. Oder im Groeninge Museum, das van Eycks „Madonna des Kanonikus Joris van der Paele“ zeigt und uns damit Lust macht, den Spuren des flämischen Meisters durch die Stadt zu folgen. Unter anderem ins alte Hafenquartier, wo am Jan van Eyckplein und nur einen Katzensprung von seinem früheren Wohnsitz in der Gouden Handstraat entfernt sein Denkmal steht.