Bei abgebrochenem Urlaub BGH stärkt Fluggastrechte von Pauschalreisenden

In dem verhandelten Fall ging es um eine Kreuzfahrt, die wegen eines Corona-Ausbruchs unter der Besatzung abgebrochen werden musste - und um den anschließenden vorzeitigen Rückflug zwei Reisender nach Hause. Der Flug, auf den sie eigentlich eingeteilt waren, fand nämlich nicht statt. Stattdessen kamen sie mit einem Ersatzflug mehr als 24 Stunden später daheim an. Die beiden klagten gegen die durchführende Airline unter anderem auf Ausgleichszahlungen in Höhe von 400 Euro pro Person.