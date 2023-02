„Drehort des Jahres“ : Berchtesgaden als Filmkulisse: Geführte Touren geplant

Berchtesgaden Almen, Berge, der berühmte Watzmann und der Königssee: Die Region Berchtesgaden lockt nicht nur Touristen an. Sie ist auch eine beliebte Kulisse bei Film-Teams. Wie lässt sich beides zusammenbringen?

Drehort für Polizeiinspektion Berchtesgaden

Nun plant der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden ein filmtouristisches Angebot für die wachsende Gruppe an Motivtouristen. Vorstellbar sind etwa geführte Exkursionen zu besonderen Drehorten. Beispiele, wie das aussehen könnte, gibt es schon: Der Hollywood-Film „The Sound of Music“ wurde vor fast 60 Jahren unter anderem in Marktschellenberg im Berchtesgadener Land gedreht - seit Jahrzehnten gibt es Busreisen zu bekannten Drehorten des Films, etwa zu jener Wiese, auf der Julie Andrews vor dem Untersberg tanzte und „the hills are alive“ sang. Details dazu, was nun aktuell genau geplant ist, wollen die Touristikerinnen des Zweckverbands noch nicht verraten. Nur so viel: „Es dauert nicht mehr lang.“