Gestörter Schienenverkehr : Bahnstreiks in Großbritannien: Nur jeder fünfte Zug fährt

Bahnstreiks in Großbritannien: Nur jeder fünfte Zug fährt

Auch in den kommenden Tagen wollen die Beschäftigten mehrerer britischer Bahnunternehmen streiken. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

London Wer in Großbritannien mit der Bahn reist, braucht derzeit viel Geduld. Beschäftigte verschiedener Bahnunternehmen befinden sich im Arbeitskampf. Auch für die kommenden Tage sind Streiks angekündigt.

In Großbritannien legen erneut Bahnstreiks Teile des öffentlichen Lebens lahm. Am Dienstag (3. Januar) legten Zehntausende Beschäftigte verschiedener Bahnunternehmen ihre Arbeit nieder, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Nur rund jeder fünfte Zug verließ den Bahnhof. In großen Teilen von Schottland und Wales kam der Bahnverkehr vollständig zum Erliegen.