Staus eher selten Autobahnen am 2. Advent: Wenig Reiseverkehr und Winterwetter

In Österreich und in der Schweiz rechnen die Verkehrsclubs mit ähnlichem Verkehrsaufkommen. In Österreich und Teilen der Schweiz ist am Freitag (8. Dezember) ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Empfängnis), was für weniger Berufsverkehr sorgen dürfte. In Österreich dürfen dann laut ADAC auch keinen schweren Lkw fahren.