USA-Reise Ausstellung in Washington gibt Einblicke ins Weiße Haus

In einer interaktiven Ausstellung können Besucherinnen und Besucher also ganz in der Nähe des „Originals“ unter anderem mehr über die Geschichte des Weißen Hauses erfahren. Zu sehen seien dort neben einem großen Wandgemälde des Rosengartens und einer im Maßstab 1:5 angelegten Ansicht des Weißen Hauses auch eine maßstabsgetreue Nachbildung des Oval Office. Außerdem gibt es Video- und Audioinstallationen.