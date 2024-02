Autobahn-Stauprognose Auf den Wintersportrouten kann's länger dauern

Eine „gewisse Staugefahr“ sieht der Auto Club Europa (ACE) am Samstag auf den Strecken in Richtung des Alpenraums und ab Sonntagmittag auf den Heimreiserouten. Auch der ADAC erwartet Staus und zäh fließenden Verkehr besonders in Alpennähe und auf den Zufahrten in die Wintersportzentren. Zudem kann es bundesweit vor Baustellen und im Zusammenhang mit Vollsperrungen mancherorts länger dauern.