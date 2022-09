Viehscheid in Maierhöfen : Alpsommer im Allgäu endet diesmal ohne Touristen-Spektakel

In der Alpenregion wird in den kommenden Wochen wieder das Vieh von den Almwiesen in die Ställe gebracht. Doch einige Gemeinden verzichten diesmal auf große Feste. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Maierhöfen Im Allgäu endet der Alpsommer für rund 10.000 Kühe traditionell mit viel Trubel bei Viehscheid-Feiern. Doch nach der Pandemie-Pause geht es an einigen Orten ruhiger zu. Stirbt der bei Besuchern beliebte Brauch aus?

Maierhöfen ist mit dem Abschied von der Viehscheid-Feier nicht allein. Die Gemeinde Obermaiselstein im Oberallgäu will „zurück zu den Wurzeln“ - und verzichtet beim diesjährigen Viehscheid am 24. September auf große Feste. Die rund 1400 Tiere werden zudem nicht an einen einzigen Platz im Ort getrieben, sondern an mehrere dezentrale Plätze, von denen es zurück in die Herbst- und Winterquartiere geht.