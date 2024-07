Geburtsstadt des Komponisten Alles Mozart? Dem Musikgenie in Salzburg auf der Spur

Mit großen Augen unter der barocken Perücke, so sieht er uns an: Mozart im Alter von 13 Jahren, da war er schon Berufsmusiker. In einem roten Galarock sitzt er vor einem Cembalo, und im Geiste erklingen seine verspielten Melodien. Die Noten der Partitur sind allein auf diesem Gemälde „Mozart in Verona“ von 1770 erhalten.