Jubiläum 75 Jahre Grundgesetz: Zeitreise in die Bonner Republik

Am Naturkundemuseum Koenig beginnt Historikerin Just den Rundgang auf dem „Weg der Demokratie“. Diese Zusammenstellung umfasst 65 historische Orte in Bonn selbst und darüber hinaus etwa das Hotel „Petersberg“, Gästehaus der Bundesregierung, und die Wohnhäuser der Bundeskanzler Konrad Adenauer in Rhöndorf und Willy Brandt in Unkel rheinaufwärts.