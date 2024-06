Nackte Fakten vom Juristen Zuhause und unterwegs: Wo ist Nacktsein erlaubt?

Nacktheit außerhalb des eigenen Grundstücks ist darüber hinaus nur an ausgewiesenen Orten wie etwa FKK-Stränden explizit erlaubt. Solange sich andere Badegäste nicht belästigt fühlen, kann der Freikörperkult aber auch am See oder Meer zulässig sein. Auch beim Nacktwandern in abgeschiedenen Wäldern oder Nacktjoggen auf Feldwegen sind laut Anwalt Walentowski selten negative Folgen zu befürchten.