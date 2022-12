Inkasso-Verband : Zahlungsmoral trotz Inflation kaum verschlechtert

Berlin Ein „wenig paradox“ nennen es Vertreter der Inkassofirmen. Obwohl seit zwei Jahren eine Art wirtschaftliche Dauerkrise herrsche, würden Rechnungen immer „noch überraschend gut beglichen“. Bleibt es dabei?

Die Zahlungsmoral säumiger Verbraucher hat sich nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) in diesem Jahr kaum verändert - trotz Rekordinflation und Energiekrise. In einer Umfrage unter rund 250 Mitgliedsfirmen berichteten 48 Prozent der Inkassounternehmen, dass sich das Zahlungsverhalten privater Schuldner nur leicht verschlechtert habe.

39 Prozent gaben demnach an, dass das Zahlungsverhalten verglichen mit 2021 in etwa gleichgeblieben sei, berichtete der Verband in Berlin. Nur 9 Prozent beobachteten ein stark verschlechtertes Zahlungsverhalten. Grund sei unter anderem die niedrige Arbeitslosigkeit. Auch bei gewerblichen Schuldnern schlug sich die Krise in der Zahlungsmoral wenig nieder.