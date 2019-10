Urteil zum Nachbarrecht : Trotz Pollenflug und Herbstlaub: Nachbarn müssen Bäume bei Einhaltung des Grenzabstands hinnehmen

Karlsruhe Regelmäßig im Herbst gibt es Ärger. Dann fällt das Laub vom Nachbargrundstück auf den Rasen und man muss es wegräumen. Muss das sein? Oder kann man verlangen, dass die Bäume nebenan gefällt werden?

Hohe Bäume auf einem Grundstück müssen nicht allein deshalb gefällt werden, weil sich der Nachbar an Pollenflug oder herabfallenden Zapfen und Blättern stört. Bei Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Abstands zum Nachbargrundstück besteht nämlich in der Regel kein Anspruch auf Beseitigung. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem seit Jahren schwelenden Nachbarschaftsstreit in Baden-Württemberg rund um drei 18 Meter hohe Birken entschieden (Az. V ZR 218/18).