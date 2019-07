Streit im Mehrfamilienhaus : Urteil: Nachbarn müssen Lärm von Familie mit Kindern hinnehmen

München Der Lärm von Kindern gehört zum Leben in ihrer Familie. Die Allgemeinheit muss diesen Lärm deshalb in der Regel hinnehmen. Das gilt auch für die Nachbarn einer Familie mit Kindern.

Die beiden Kläger leben in einer Mietwohnung direkt unter der Wohnung des anderen Ehepaares mit zwei 14 und 16 Jahre alten Kindern. Das Mietshaus wurde 1962 in massiver Bauweise errichtet. Es scheint relativ hellhörig zu sein. Jedenfalls erklärten die Kläger, dass die Nachbarn von oben laute Geräusche verursachten, die in ihrer Wohnung hörbar seien. Die Nachbarn oder deren Kinder würden auch während der Mittags-, der Nacht- oder der Feiertagsruhe herum rennen und herum trampeln. Es würden Türen zugeschlagen, was in ihrer Wohnung hörbar sei und eine erhebliche Belästigung darstelle. Fazit: Es gehe von den Nachbarn und ihren Kindern ein ständiger Lärm aus, der weit über das hinausgehe, was zugestanden werden müsse. Das werde durch ein Lärmprotokoll über die drei Monate bis zur Erhebung der Klage deutlich. Darin finden sich nahezu täglich bis zu acht Eintragungen über Lärmen und Poltern vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden bis spätestens 22.30 Uhr.