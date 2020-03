Sanierung von zwei Mehrfamilienhäusern : Schwarzarbeit: Bauunternehmer hat keine Chance auf Bezahlung von 275 000 Euro Werklohn

Düsseldorf Sobald Schwarzarbeit im Spiel ist, hört der Spaß auf. Von Gesetzes wegen sind alle Vereinbarungen nichtig. Es gibt keinen Anspruch auf Leistung, keinen Anspruch auf Bezahlung und keine Mängelhaftung.

Der Auftraggeber im konkreten Fall ist Eigentümer von zwei Grundstücken mit zwei Altbau-Mehrfamilienhäusern. Der Bauunternehmer erbrachte dort in den Jahren 2016 und 2017 umfangreiche Sanierungsarbeiten. Während der Bauarbeiten zahlte der Hauseigentümer an den Bauunternehmer ohne Rechnung mehrere hunderttausend Euro als Abschläge. Bezüglich einer weiteren Abschlagszahlung in Höhe von insgesamt rund 35 000 Euro bat der Bauunternehmer per WhatsApp, die Zahlung per Überweisung auf zwei verschieden Konten aufzuteilen. Er schrieb: „Kannst du bitte aufteilen 20 auf dass eine Konto und 15 auf dass andere Konto dass nicht so viel an die Augen von F… kommt Danke“. Der Auftraggeber leistete die Überweisung wie gewünscht auf die beiden Konten.