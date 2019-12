Urteil zu Streupflicht im Winter : Nicht gestreut: Schmerzensgeld nach Sturz auf glattem Stellplatz für Räder vor Supermarkt

München Viele Kommunen, Firmen oder Hauseigentümer übertragen den Winterdienst auf gewerbliche Unternehmen. Für diese gelten strenge Sorgfaltspflichten. Sie müssen bei möglicher Glätte kontrollieren und aktiv werden.

Zum Unfallhergang berichtete die Klägerin, dass Straßen und Wege an jenem Morgen im Wesentlichen frei von Schnee und sonstigen Beeinträchtigungen gewesen seien. Es habe jedoch am Vortag geregnet und sei über Nacht sehr kalt gewesen. Deshalb sei vorsichtig gefahren sei. Bei der Anfahrt des Fahrradstellplatzes in der Nähe des Eingangs des Supermarktes sei sie auf eine nicht erkennbare etwa drei mal drei Meter große Fläche überfrorener Nässe geraten. Es sei nicht gestreut gewesen. Das Fahrrad sei weggerutscht - und sie sei auf die Hand gestürzt.

Begründung: Zum damaligen Zeitpunkt habe vor Ort ein Fall von überfrierender Nässe vorgelegen. Deshalb wäre das beklagte Unternehmen verpflichtet gewesen, an diesem Tag eine Kontrolle an dieser Stelle durchzuführen und bei Feststellung der Glättestelle zu streuen. Es handele sich um ein Datum Anfang März. Zu dieser Zeit sei allgemein der Winter in München und Umgebung noch nicht vorbei. Es könne zu Schnee und Eisglätte kommen. Bei der konkreten Temperatur an diesem Tag sei auch nicht von vornherein ausgeschlossen gewesen, dass es an einzelnen Stellen glatt sein könne. Deshalb hätte das Unternehmen aktiv werden müssen. Weil es den Winterdienst gewerblich ausübe, unterliege es im Vergleich mit privaten Anliegern schließlich auch erhöhten Sorgfaltspflichten. So weit das rechtskräftige Urteil des Amtsgerichts München (Az.: 154 C 20100/17).