Luxus und Müll in der Stadt : Eine halbe Million Euro für eine Vier-Zimmer-Wohnung: Dann stellt die Stadt gegenüber Abfallcontainer auf

Düsseldorf Menschen machen Müll. Aber die passenden Sammelstellen sollen möglichst weit weg vom eigenen Balkon sein. Schließlich will keiner Dreck, Lärm und Gestank vor der eigenen Haustür. Dazu ein aktuelles Urteil.

In einer städtischen Wohngegend gehören Sammelstellen für Altglas oder Altpapier zum normalen Umfeld. Entsprechende Abfallcontainer werten deshalb auch eine gehobene Eigentumswohnung nicht ab und gelten nicht als Mangel der Wohnung. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf klargestellt. Es hat die entsprechende Klage eines Ehepaares gegen einen Bauträger auch in zweiter Instanz abgewiesen. Das Paar hatte den Bauträger auf Schadensersatz verklagt, weil in der Nähe seiner neuen, mehr als 500.000 Euro teuren Wohnung eine Altglas- und Altpapiercontaineranlage errichtet wurde (Az.: I-21 U 46/19).

Die Eheleute hatten 2015 von dem Bauträger eine rund 136 Quadratmeter große Vierzimmerwohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses gekauft. Etwa 84 Quadratmeter der Wohnung nebst Balkon liegen in Richtung Straße. Der Kaufpreis der Wohnung betrug 541.704,49 Euro. Sie liegt in einem größeren Neubaugebiet, in dem insgesamt rund 1.800 Wohnungen entstehen sollen. Die Fertigstellung des Wohngebietes dauert noch an, zu Beginn des Prozesses war etwa die Hälfte der Wohnungen errichtet.