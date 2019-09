Urteil zu Mietrecht : Hässlich aber benutzbar: Keine Mietminderung bei Verfärbungen des Parkettbodens

München Bei einer wesentlichen Verschlechterung einer Mietsache kann ein Betroffener unter Umständen die Miete mindern. Aber gehören dazu auch Flecken auf dem Parkettboden wegen Kondenswasser? Dazu unser Rechts-Tipp.

München. Das Amtsgericht München hat entschieden, dass rein optische Beeinträchtigungen wie Verfärbungen am Parkett nach einer Kondenswasserbildung in der Wohnung keine Mietminderung rechtfertigen. Zur Begründung verweist das Gericht laut Rechtsportal Juris darauf, dass der optische Mangel nur zu einer unerheblichen Minderung der Gebrauchstauglichkeit der Mietsache führe (Az.: 474 C 2793/12).