Garantie und Gewährleistung : Wer haftet für Mängel an Kaufsachen?

Wer haftet für Mängel an Kaufsachen?

Berlin Ist ein neu gekauftes Produkt defekt, ist das für Verbraucherinnen und Verbraucher immer ärgerlich. Doch das Gesetz schützt Käufer in der Regel gut.

Was ist die Garantie und wie unterscheidet sie sich von der Gewährleistung?

Seit dem 1. Januar gilt: Zeigt sich der Mangel innerhalb der ersten zwölf Monate nach Vertragsschluss, so ist davon auszugehen, dass der Mangel schon bei der Auslieferung bestand. Dann müssen Händler Kundinnen und Kunden im Zweifel nachweisen, dass der Schaden auf einen Bedienungsfehler des Kunden zurückzuführen ist, der die Gewährleistungsansprüche ausschließen könnte. Tritt zwischen dem 13. und dem 24. Monat nach Kauf ein Mangel an der Kaufsache auf, muss der Kunde nachweisen, dass er den Schaden nicht zu verantworten hat.

Die Garantie gilt so lange wie vereinbart. Sie kann also auch deutlich über die 24 Monate der gesetzlichen Gewährleistung hinausgehen.

Welche Ansprüche habe ich bei einem Schaden im Gewährleistungs- oder Garantiezeitraum?

Im Gewährleistungsfall haben Kundinnen und Kunden entweder Anspruch auf Neulieferung, Reparatur oder Minderung des Kaufpreises. „Bei der Garantie ist entscheidend, was der Händler vorab versprochen hat“, sagt Oliver Buttler.

Übrigens: Im Gewährleistungsfall liegen Material- und Transportkosten immer im Verantwortungsbereich des Verkäufers. Er darf vom Kunden keine Zuzahlung verlangen. „Bei großen Gegenständen, zum Beispiel einem Gefrierschrank, kann ich verlangen, dass der Verkäufer das abholt oder mir zumindest einen Transportkostenvorschuss gewährt“, so Buttler. Dazu sei er verpflichtet.

Habe ich einen Anspruch auf Garantie?

Wie sinnvoll ist der Abschluss einer kostenpflichtigen Zusatzgarantie?

Viele Händler bieten zum Beispiel für Elektronikartikel kostenpflichtige Zusatzgarantien an. Der Abschluss so einer Garantie ist in den Augen von Verbraucherschützer Buttler aber nur dann sinnvoll, wenn sie den Zeitraum ab dem Auslaufen der Gewährleistung abdeckt. Bis dahin böte die Gewährleistung umfassenden Schutz.