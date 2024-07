Streit um die Räumung Was tun? Wenn Mieter einfach nicht ausziehen wollen

In dieser Räumungsvereinbarung werden Mieter sowohl auf Räumung als auch auf Herausgabe der Wohnung am vereinbarten Tag verpflichtet. Beides ist wichtig: Räumung bedeutet, die Möbel sind draußen. Herausgabe meint die Schlüsselübergabe an den Vermieter. Die Vereinbarung unterschreiben beide Parteien. Zum Nachweis bekommt jeder ein Original in Papierform ausgehändigt.