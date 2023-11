Nach Tod des Partners Wann Alleinerziehende Anspruch auf Erziehungsrente haben

Weitere Voraussetzung ist: Geschiedene müssen vor dem Tod des Ex-Partners bereits fünf Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Denn die Erziehungsrente ist - anders als etwa die Witwenrente - nicht an das Rentenkonto des Expartners, sondern an das eigene Rentenkonto geknüpft. Keine Rolle spielt dabei hingegen, ob vorher Unterhalt für das Kind gezahlt wurde oder nicht.