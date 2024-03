5 Entlastungen für Privatleute Wachstumschancengesetz: Hiervon profitieren auch Verbraucher

Wie viel Prozent seiner Rente ein Ruheständler versteuern muss, hängt maßgeblich davon ab, in welchem Jahr er in Rente geht. Der zu versteuernde Anteil der Rente steigt Jahr für Jahr - allerdings mit Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes langsamer als ursprünglich geplant. Statt in Ein-Prozent-Schritten geht es ab 2023 nur noch in 0,5-Prozent-Schritten nach oben.