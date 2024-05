Berufsunfähigkeit Versicherer kann BU-Zahlung nicht einfach einstellen

In dem konkreten Fall arbeitete der Versicherungsnehmer zuvor in Vollzeit als kaufmännischer Angestellter. Aufgrund einer Rückenoperation und einer daraus resultierenden Querschnittslähmung wurde der Mann berufsunfähig. Er arbeitete in der Folge nur noch 15 Stunden pro Woche als Steuerfachgehilfe und büßte damit gegenüber seinem vorherigen Job mehr als 20 Prozent seines Gehalts ein. Dem Versicherer reichte die Teilzeittätigkeit des Mannes aber als Begründung aus, um die Zahlung der Leistungen einzustellen.