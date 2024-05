Geld und Freundschaft Vermögensungleichheit im Freundeskreis: Wie damit umgehen?

Doch selbst wer all die Punkte verinnerlicht und versucht, sie mit seinen Freunden auszuräumen - nicht jeder Freundeskreis hält die Spannungen aus, zerbricht vielleicht sogar an den finanziellen Ungleichheiten. Monika Müller findet das in Ordnung. „Ich glaube, dass Freundschaften auch auf Zeit bestehen dürfen.“ Es sei nicht schlimm, wenn eine Freundschaft in einem Lebensabschnitt da war, sich aber im nächsten auflöst oder zumindest etwas einschläft - gerade, wenn sich Lebensumstände gravierend ändern.