Kommt trotz Pflicht vor Unversichert? So klappt die Rückkehr in die Krankenkasse

Wer zuletzt gesetzlich krankenversichert war, sollte sich wieder an seine frühere Kasse wenden. Ehemals Privatversicherten bleibt, sofern sich an ihren Lebensumständen nichts geändert hat und sie zum Beispiel von der Selbstständigkeit in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind, in der Regel ebenfalls nur der Weg zurück in die PKV.