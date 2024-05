Geht bequem online Umzug eines Rentenempfängers: Neue Adresse zügig mitteilen

Weil der Renten Service der Deutschen Post die Rentenzahlungen überweist, müssen Rentnerinnen und Rentner auch dort etwaige Adressänderungen hinterlegen. Besonders bequem geht das online unter www.rentenservice.de oder mit entsprechenden Vordrucken in jeder Filiale der Deutschen Post. Eine separate Meldung an den Rentenversicherungsträger ist laut DRV nicht nötig: Der Renten Service leitet die Daten automatisch an die Rentenversicherung weiter.