Schnell gemacht : Stromkosten bei der Spülmaschine sparen: So geht's

In vielen Küchen gibt es die Möglichkeit, die Spülmaschine auch an einen Anschluss für Warmwasser zu hängen. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn

Berlin Energiesparen braucht manchmal nur ein paar Minuten Zeit. Etwa wenn man die Spülmaschine vom Kaltwasseranschluss nimmt und an den fürs Warmwasser anschließt.

Denn die Kosten für den Verbrauch aus der zentralen Warmwasserheizung sind niedriger als die Stromkosten, die für das elektrische Erwärmen per Heizstab anfallen. Darauf weist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in seiner Kampagne „ Sparen was geht“ hin. Es gebe in vielen Wohnungen in der Küche einen passenden Warmwasseranschluss, meist unter der Spüle.