Einschränkung aufgehoben Steuererklärung: Jetzt wieder ohne Kinder-Steuer-ID möglich

Kinderbetreuungskosten, Schulgebühren, Kinderfreibetrag und Co.: Wenn Eltern von Steuervorteilen profitieren oder Aufwendungen absetzen möchten, die mit ihren Kindern in Zusammenhang stehen, müssen sie das mit der Steuererklärung geltend machen. Die Anlage „Kind“ ist dafür der richtige Ort. So weit, so bekannt.